Стало известно о возможной подготовке ВСУ прорыва на новом участке российской границы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут вторгнуться в Брянскую область. Об этом сообщает телеканал «Царьград» в Telegram.
Военный обозреватель канала Влад Шлепченко обратил внимание на появившиеся в сети данные о размещении в российском приграничье крупного подразделения без опознавательных знаков. Кроме того, сообщается о более чем в 10 раз возросшей активности украинских разведывательных беспилотников.
По мнению обозревателя «Царьграда», задачей группировки может стать нанесение встречного удара с целью связать российские войска в боях в приграничье. Схожим образом ВСУ действовали и ранее, пытавшись прорваться в Белгородскую область, напомнил он.
Ранее о подготовке прорыва ВСУ в Брянскую область сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, речь идет о группировке численностью до двух тысяч человек.