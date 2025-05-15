Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:31, 15 мая 2025Россия

Стало известно о возможной подготовке ВСУ прорыва на новом участке российской границы

«Царьград»: ВСУ могут готовить прорыв в Брянскую область
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут вторгнуться в Брянскую область. Об этом сообщает телеканал «Царьград» в Telegram.

Военный обозреватель канала Влад Шлепченко обратил внимание на появившиеся в сети данные о размещении в российском приграничье крупного подразделения без опознавательных знаков. Кроме того, сообщается о более чем в 10 раз возросшей активности украинских разведывательных беспилотников.

По мнению обозревателя «Царьграда», задачей группировки может стать нанесение встречного удара с целью связать российские войска в боях в приграничье. Схожим образом ВСУ действовали и ранее, пытавшись прорваться в Белгородскую область, напомнил он.

Ранее о подготовке прорыва ВСУ в Брянскую область сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, речь идет о группировке численностью до двух тысяч человек.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин провел совещание по переговорам в Стамбуле

    Россиянам назвали условия получения двух пенсий одновременно

    Премьер Малайзии восхитился величием Москвы

    В России приготовились к рекордным неплатежам по кредиткам

    Названо число обезвреженных в Курской области взрывоопасных предметов

    Топ-модель в прозрачном платье без бюстгальтера снялась для журнала

    Генсек НАТО оценил Турцию как площадку для переговоров Москвы и Киева

    Арестованная в США ученая Петрова пожелала не возвращаться в Россию

    В Сирии вышли на улицы после слов Трампа о снятии санкций

    В 81 регионе ФСБ провела мероприятия по недопущению идеологии насилия среди молодежи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости