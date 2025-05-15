Стало известно о возможной подготовке ВСУ прорыва на новом участке российской границы

«Царьград»: ВСУ могут готовить прорыв в Брянскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут вторгнуться в Брянскую область. Об этом сообщает телеканал «Царьград» в Telegram.

Военный обозреватель канала Влад Шлепченко обратил внимание на появившиеся в сети данные о размещении в российском приграничье крупного подразделения без опознавательных знаков. Кроме того, сообщается о более чем в 10 раз возросшей активности украинских разведывательных беспилотников.

По мнению обозревателя «Царьграда», задачей группировки может стать нанесение встречного удара с целью связать российские войска в боях в приграничье. Схожим образом ВСУ действовали и ранее, пытавшись прорваться в Белгородскую область, напомнил он.

Ранее о подготовке прорыва ВСУ в Брянскую область сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, речь идет о группировке численностью до двух тысяч человек.