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20:24, 13 мая 2025Россия

Стало известно о подготовке ВСУ плацдарма для прорыва в Брянскую область

Mash: ВСУ готовят плацдарм для прорыва границы в Брянской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Iryna Rybakova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят плацдарм для прорыва границы в Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным авторов канала, командование войск противника уже стягивает к госгранице колумбийских наемников и бойцов 225-го батальона ВСУ. Отмечается, что на стыке Стародубского и Климовского районов сосредоточенно до 2000 солдат.

Противник, по данным разведки, якобы может начать наступление 14 мая. Официально об этом на данный момент не сообщалось.

Ранее стало известно, что ВСУ могут готовить плацдарм для ввода основных сил для прорыва границы Курской области, для чего задействуются пехотные группы. По информации военблогеров, украинские войска продолжают накапливать силы в тылу, перебрасывать частные военные компании из разных стран и активно работать на курском направлении авиацией.

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