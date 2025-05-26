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08:39, 26 мая 2025Бывший СССР

Стало известно об уничтожении командного пункта одной из бригад ВСУ

ТАСС: Командный пункт 143-й бригады ВСУ уничтожен ударом ФАБ в ДНР
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Командный пункт 143-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожен ударом фугасных авиационных бомб (ФАБ) Вооруженных сил (ВС) России в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«В Мирном [Великоновоселковского района] ФАБом ударили по командному пункту 143-й бригады. Он уничтожен, соответственно», — рассказал источник агентства.

По словам собеседника ТАСС, в результате удара ВС России по командному пункту 143-й ОМБр уничтожены 17 украинских военнослужащих, не считая раненых. Также под удары ФАБ попали военнослужащие 148-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ.

Ранее военный аналитик Евгений Норин оценил способность ВС России разгромить ВСУ в ближайшее время. По его словам, победа российских войск под Суджей в марте 2025 года оказалась серьезным успехом и позволила им проводить операции на территории Сумской области.

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