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12:31, 26 мая 2025Мир

В Кремле раскрыли темы переговоров Путина с главой МИД Турции

Песков: Путин и глава МИД Турции Фидан обязательно затронут тему Украины
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Mikhail Metzel / Sputnik / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин и глава МИД Турции Хакан Фидан обязательно затронут тему Украины. Темы переговоров раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Естественно, главная тема», — ответил пресс-секретарь российского лидера на соответствующий вопрос на брифинге.

При этом Песков отметил, что Фидан приезжает на переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, а главной темой их переговоров станет обсуждение двусторонних отношений.

Ранее в турецком МИД рассказали, что глава ведомства в ходе визита в Москву рассчитывает встретиться с президентом России. Отмечается, что также запланирована встреча дипломата с членами совета директоров Российско-турецкого союза предпринимателей.

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