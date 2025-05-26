В Кремле раскрыли темы переговоров Путина с главой МИД Турции

Песков: Путин и глава МИД Турции Фидан обязательно затронут тему Украины

Президент России Владимир Путин и глава МИД Турции Хакан Фидан обязательно затронут тему Украины. Темы переговоров раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Естественно, главная тема», — ответил пресс-секретарь российского лидера на соответствующий вопрос на брифинге.

При этом Песков отметил, что Фидан приезжает на переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, а главной темой их переговоров станет обсуждение двусторонних отношений.

Ранее в турецком МИД рассказали, что глава ведомства в ходе визита в Москву рассчитывает встретиться с президентом России. Отмечается, что также запланирована встреча дипломата с членами совета директоров Российско-турецкого союза предпринимателей.

