В России назвали преимущество новейшей ракеты «Булат»

«Ростех»: Ракета «Булат» позволит увеличить боезапас расчета ПТРК в четыре раза

Новейшая ракета 9М134 «Булат» значительно легче управляемой ракеты «Корнет», благодаря чему боезапас расчета противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) можно увеличить в четыре раза. Об этом РИА Новости сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» (Входит в «Ростех»).

«Изделие 9М134 легче управляемой ракеты "Корнет", это позволяет расчету до четырех раз увеличить боезапас, таким образом повышается разнообразие и вариативность средств поражения», — сказали в холдинге.

Там также пояснили, что «Булатом» можно бить по целям, для которых мощность «Корнета» избыточна.

Ракету «Булат» представили на международной выставке IQDEX 2025, которая проходила в апреле в Ираке. Она способна поражать технику с толщиной брони до 250 миллиметров за динамической защитой.