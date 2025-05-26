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08:11, 26 мая 2025Наука и техника

В России назвали преимущество новейшей ракеты «Булат»

«Ростех»: Ракета «Булат» позволит увеличить боезапас расчета ПТРК в четыре раза
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Новейшая ракета 9М134 «Булат» значительно легче управляемой ракеты «Корнет», благодаря чему боезапас расчета противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) можно увеличить в четыре раза. Об этом РИА Новости сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» (Входит в «Ростех»).

«Изделие 9М134 легче управляемой ракеты "Корнет", это позволяет расчету до четырех раз увеличить боезапас, таким образом повышается разнообразие и вариативность средств поражения», — сказали в холдинге.

Там также пояснили, что «Булатом» можно бить по целям, для которых мощность «Корнета» избыточна.

Ракету «Булат» представили на международной выставке IQDEX 2025, которая проходила в апреле в Ираке. Она способна поражать технику с толщиной брони до 250 миллиметров за динамической защитой.

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