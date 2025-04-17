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06:30, 17 апреля 2025Наука и техника

Российский «Булат» покажут в Ираке

«Рособоронэкспорт» покажет ракету «Булат» на IQDEX 2025 в Ираке
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Компания «Рособоронэкспорт» госкорпорации «Ростех» представит новую противотанковую ракету «Булат» на международной выставке IQDEX 2025, которая пройдет в Багдаде (Ирак). Об этом сообщили в «Ростехе».

На выставке покажут противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет-ЭМ» на шасси бронеавтомобиля «Тайфун-К» и носимо-возимый комплекс для поражения бронетехники и укреплений.

«Для ПТРК "Корнет-ЭМ" "Рособоронэкспорт" представит на выставке новую ракету "Булат", способную поражать технику с толщиной брони до 250 миллиметров за динамической защитой», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что противотанковое оружие разработал и производит холдинг «Высокоточные комплексы» «Ростеха».

В феврале стало известно, что «Высокоточные комплексы» успешно завершили испытания легкой противотанковой ракеты 9М134 «Булат». Боеприпас с тандемной кумулятивной боевой частью предназначен для поражения среднебронированных целей с динамической защитой, а также легких бронемашин и небронированной техники. Максимальная дальность стрельбы — 3,5 километра.

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