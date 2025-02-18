В России успешно прошел испытания «Булат» для противотанковых ракетных комплексов

«Высокоточные комплексы» завершили испытания ракеты 9М134 «Булат» для ПТРК

«Высокоточные комплексы» (компания, входящая в систему «Ростеха») успешно завершили испытания легкой управляемой ракеты 9М134 (другое название — «Булат»), предназначенной для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК). Подробности раскрыли в пресс-службе холдинга, передает РИА Новости.

«Выполнение всех основных тактико-технических характеристик подтверждено», — уточнили в компании.

«Булат» создали для поражения среднебронированных целей, которые, в частности, могут быть оснащены динамической защитой, а также техники с легкой броней и без брони. Ракета оснащена системой, защищенной от помех, с телеориентированием в лазерном луче. Максимальная дальность пуска составляет не менее 3,5 километра. Также снаряд имеет тандемную кумулятивную боевую часть.

Ранее сообщалось, что российский боевой модуль «Бережок», который изначально разработали для боевых машин, успешно испытали против морских дронов. Он несет на себе автоматическую пушку 2А42 калибра 30 миллиметров, пулемет ПКТМ, автоматический гранатомет АГ-30М и пусковые установки с противотанковыми ракетами «Корнет».