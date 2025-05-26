В России предрекли ответ за участившиеся атаки беспилотников ВСУ

Сенатор Джабаров: Я думаю, что ответ на атаки БПЛА по России будет

Участившиеся атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Россию — провокация для того, чтобы показать, что Россия не готова к миру, но ответ на эти удары будет, считает заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Я думаю, что ответ будет(...). Какой, это знает военное командование — это их прерогатива, и высшего политического руководства страны, я имею в виду верховного главнокомандующего», — сказал Джабаров.

Он пояснил, что атаки украинских БПЛА на Россию призваны спровоцировать на жесткий ответ.

Хотят чтобы мы нанесли ответный удар, чтобы сказать: вот видите, Россия не готова к миру Владимир Джабаров сенатор

Джабаров также рассказал, что России копит материалы по таким атакам и выразил уверенность, что эта информация доходит до США.

По данным Минобороны России, в ночь на понедельник, 26 мая, ВСУ выпустили почти сотню беспилотников. Всего средства противовоздушной обороны (ПВО) России за ночь сбили 96 украинских беспилотников над 12 регионами. Попытки атаки были предприняты в период с 20:00 25 мая до утра 26 мая. Больше всего дронов — 31 — сбили над Брянской областью.

Массированный налет беспилотников на Россию начался еще утром в воскресенье, 25 мая. За сутки, до 8:00 26 мая, по данным Минобороны, силы ПВО сбили 148 летательных аппаратов.