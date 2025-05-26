В Швейцарии выразили готовность провести переговоры России и Украины

«Известия»: Швейцария может стать местом для переговоров России и Украины

Швейцария готова провести у себя переговоры России и Украины, сообщили «Известиям» в МИД страны.

«Мы поддерживаем контакты со всеми заинтересованными сторонами на различных уровнях. Швейцария по-прежнему готова предложить свои добрые услуги в поддержку подлинного мирного процесса», — рассказали в ведомстве.

При этом в посольстве РФ и Швейцарии выразили сомнение в проведении переговоров в стране. Там обвинили Швейцарию в «откровенно прокиевскоом курсе». «Вопрос об организации подобной встречи на территории конфедерации носит скорее умозрительный характер», — заявили в диппредставительстве.

До этого в России отвергли предложенную президентом США Дональдом Трампом площадку для переговоров в Ватикане. «Представьте себе Ватикан как место проведения переговоров, немножко это неэлегантно, я бы сказал, когда православные страны будут на католической площадке обсуждать вопросы, касающиеся устранения первопричин», — сказал глава МИД России Сергей Лавров.