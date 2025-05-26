Женщина отрезала мужу пенис и добавила его в рагу из фасоли

В Бразилии задержали женщину, которая расправилась с мужем, отрезала ему гениталии и добавила их в рагу из фасоли. Об этом сообщает Daily Mail.

Преступление произошло в городе Акреландия на западе страны. Женщина застала 37-летнего мужа за просмотром порно и в приступе ярости напала на него. Расправившись с мужчиной, она отрезала его пенис, приготовила и съела.

Родственники мужчины обратились в полицию после безуспешных попыток связаться с ним. Вскоре полицейские нашли тело недалеко от дома. Женщина во время допроса созналась в содеянном. Пока неизвестно, ела ли она блюдо одна или угощала знакомых, скрыв ингредиенты.

Это не первый подобный случай в Бразилии. В марте 65-летняя Жозефа Лима де Соуза призналась, что расправилась с мужчиной, вырезала ему сердце и половые органы, а затем съела их. Она утверждала, что жертва была педофилом.

