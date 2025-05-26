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11:30, 26 мая 2025Забота о себе

Женщинам объяснили опасность нанесения косметики на родинки

Врач Антонова предупредила женщин о воспалении родинок из-за косметики
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Дерматолог Ольга Антонова посоветовала женщинам не наносить косметику на родинки. Опасность этой привычки врач объяснила в своем Telegram-канале.

«Если косметика попадет на родинку, то она может вызвать воспаление или раздражение, особенно при наличии в составе спирта или других агрессивных ингредиентов», ─ предупредила Антонова.

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По словам врача, если часто наносить тональный крем на родинку, средство со временем в ней накопится. Из-за этого повышается риск пропустить негативные изменения, происходящие в невусе. Кроме того, при удалении макияжа или использовании скрабов существует риск механического повреждения родинки, из-за чего могут развиться различные инфекции и воспаление, добавила Антонова.

Ранее дерматолог Марта Элосуа Гонсалес заявила, что смена работы негативно сказывается на коже. В том числе, по ее словам, из-за этого может обостриться псориаз.

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