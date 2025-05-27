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13:08, 27 мая 2025Бывший СССРЭксклюзив

«Даже в аду мы будем лучшими». Бойцы ЧВК «Вагнер» столкнулись с элитными частями ВСУ. Как шли бои против них?

Боец ЧВК «Вагнер» Пикачу: Бахмут показал, что мы круче элитных частей ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бойцы российской частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» оказались сильнее элитных подразделенияй Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боев за Артемовск (Бахмут) в 2023 году. Об этом «Ленте.ру» рассказали штурмовик-разведчик ЧВК «Вагнер» с позывным Ока и наводчик-оператор танка Т-80 с позывным Пикачу.

В частности, Ока рассказал о столкновениях российских бойцов с частями сил специальных операций (ССО) ВСУ и бойцами «Айдара» (организация признана террористической и запрещена в России).

Он подчеркнул, что украинские спецназовцы значительно превосходили по подготовке обычных мобилизованных. По его словам, бойцы ССО ВСУ действовали дерзко и нагло, но не смогли сдержать напор ЧВК «Вагнер».

Главное — это результат. А результат показал, что наши ребята покруче любой элиты

Пикачунаводчик-оператор танка ЧВК «Вагнер»

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Что известно о боевой подготовке элитных частей ВСУ?

Как отмечает Ока, уровень военной подготовки воевавших в Бахмуте элитных бойцов ВСУ значительно превосходил остальные части украинских войск.

Воевали они действительно лучше, чем обычные подразделения Вооруженных сил Украины. Хотя тут еще надо понимать — раньше ведь мы были одним народом, жили в одной стране, получали одно воспитание. Они тоже старались бороться и бились до последнего, но перед нашим напором устоять не смогли

Окаштурмовик-разведчик ЧВК «Вагнер»

С ним соглашается и санитар взвода эвакуации с позывным Индус. Он указал, что «по экипировке и действиям противника было ясно видно, что они столкнулись с элитой украинской армии».

«Украинские солдаты перед отправкой в Бахмут проходили серьезную подготовку, но даже это не смогло остановить наших бойцов», — резюмировал он.

Фото: Anna Kudriavtseva / РИА Новости

Как штурмовики «Вагнера» бились с элитными частями ВСУ?

Ока указал, что в боях с элитными частями ВСУ приходилось быть особенно внимательным и любая недооценка противника могла закончиться плохо.

В частности, он напомнил о случае, когда «наши бойцы освободили дом, но почему-то не закрепились и не выставили дозорных. Тогда подъехала группа украинских сэсэошников и быстро положила всю нашу группу».

Действовали они очень дерзко, нагло, профессионально. Они были хорошими воинами. Но они были, а мы есть

Окаштурмовик-разведчик ЧВК «Вагнер»

Кроме того, он напомнил о специфике боев в городской местности. По его словам, ВСУ превратили город в неприступную крепость «фортеця», где «из каждого здания велся огонь, были вырыты окопы между домами, подкопы под ними». Это требовало сноровки и уникальных навыков.

О необходимости быть начеку рассказал и штурмовик «Вагнера» с позывным Калуга: «Когда вступаешь в огневой контакт с противником, сразу ясно, подготовлен он или нет. С обычными мобилизованными ребятами особенно напрягаться не приходилось, главное — действовать по плану».

А вот с более подготовленными солдатами уже приходилось хитрить, стараться обмануть. Стандартные, «книжные» приемы против них не работали

Калугаштурмовик ЧВК «Вагнер»
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Что принесло победу ЧВК «Вагнер»?

По словам Оки, главная причина успехов ЧВК «Вагнер» — высокий уровень подготовки и мотивация бойцов.

Огромную роль сыграли грамотное командование и дисциплина, четкое выполнение приказов и строгие правила. Все это вместе позволяло даже в самых тяжелых ситуациях не отступать

Окаштурмовик-разведчик ЧВК «Вагнер»

«Благодаря такому подходу мы наладили хорошее взаимодействие между штурмовыми подразделениями, огневой поддержкой, артиллерией и танками. Если штурмовики "упирались" в дом или сталкивались с сильно укрепленной позицией, то сразу вызывали тяжелую артиллерию. После отработки крупными калибрами малыми группами уже заходили и зачищали. Эта система работала как часы. Даже в аду мы будем лучшими, сами знаете», — резюмировал собеседник.

С его мнением соглашается и Пикачу: «Победу в Бахмуте принесло то, что мы работали не по уставу».

В свою очередь, Калуга напоминает о тщательной подготовке штурмовиков и ставке на единую команду.

«Слаженность, солидарность и братство — вот что привело к успеху. И все это появилось благодаря тому, что компания очень щепетильно подходила к подготовке своих бойцов», — отметил он.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Как бои за Бахмут изменили ЧВК «Вагнер»?

Как указал Ока, бои за Бахмут «не научили прям чему-то новому» ЧВК «Вагнер»: «Мы изначально штурмовое подразделение и готовились именно к таким условиям — городским или любым другим».

По его словам, для всех бойцов «Бахмут стал важным уроком: неприступных крепостей не бывает. Не надо отступать и искать оправдания типа "смена позиции"».

Однако Индус обратил внимание, что после операции «Бахмутская мясорубка» командование сделало соответствующие выводы. Он подчеркнул, что «многое изменилось во внутренних механизмах ЧВК "Вагнер", и это позволило стать еще сильнее».

Главный итог боев за Бахмут — они напомнили всем, как закалялась сталь русского оружия

Пикачунаводчик-оператор танка ЧВК «Вагнер»
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