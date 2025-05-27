«Даже в аду мы будем лучшими». Бойцы ЧВК «Вагнер» столкнулись с элитными частями ВСУ. Как шли бои против них?

Боец ЧВК «Вагнер» Пикачу: Бахмут показал, что мы круче элитных частей ВСУ

Бойцы российской частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» оказались сильнее элитных подразделенияй Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боев за Артемовск (Бахмут) в 2023 году. Об этом «Ленте.ру» рассказали штурмовик-разведчик ЧВК «Вагнер» с позывным Ока и наводчик-оператор танка Т-80 с позывным Пикачу.

В частности, Ока рассказал о столкновениях российских бойцов с частями сил специальных операций (ССО) ВСУ и бойцами «Айдара» (организация признана террористической и запрещена в России).

Он подчеркнул, что украинские спецназовцы значительно превосходили по подготовке обычных мобилизованных. По его словам, бойцы ССО ВСУ действовали дерзко и нагло, но не смогли сдержать напор ЧВК «Вагнер».

Главное — это результат. А результат показал, что наши ребята покруче любой элиты Пикачу наводчик-оператор танка ЧВК «Вагнер»

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Что известно о боевой подготовке элитных частей ВСУ?

Как отмечает Ока, уровень военной подготовки воевавших в Бахмуте элитных бойцов ВСУ значительно превосходил остальные части украинских войск.

Воевали они действительно лучше, чем обычные подразделения Вооруженных сил Украины. Хотя тут еще надо понимать — раньше ведь мы были одним народом, жили в одной стране, получали одно воспитание. Они тоже старались бороться и бились до последнего, но перед нашим напором устоять не смогли Ока штурмовик-разведчик ЧВК «Вагнер»

С ним соглашается и санитар взвода эвакуации с позывным Индус. Он указал, что «по экипировке и действиям противника было ясно видно, что они столкнулись с элитой украинской армии».

«Украинские солдаты перед отправкой в Бахмут проходили серьезную подготовку, но даже это не смогло остановить наших бойцов», — резюмировал он.

Фото: Anna Kudriavtseva / РИА Новости

Как штурмовики «Вагнера» бились с элитными частями ВСУ?

Ока указал, что в боях с элитными частями ВСУ приходилось быть особенно внимательным и любая недооценка противника могла закончиться плохо.

В частности, он напомнил о случае, когда «наши бойцы освободили дом, но почему-то не закрепились и не выставили дозорных. Тогда подъехала группа украинских сэсэошников и быстро положила всю нашу группу».

Действовали они очень дерзко, нагло, профессионально. Они были хорошими воинами. Но они были, а мы есть Ока штурмовик-разведчик ЧВК «Вагнер»

Кроме того, он напомнил о специфике боев в городской местности. По его словам, ВСУ превратили город в неприступную крепость «фортеця», где «из каждого здания велся огонь, были вырыты окопы между домами, подкопы под ними». Это требовало сноровки и уникальных навыков.

О необходимости быть начеку рассказал и штурмовик «Вагнера» с позывным Калуга: «Когда вступаешь в огневой контакт с противником, сразу ясно, подготовлен он или нет. С обычными мобилизованными ребятами особенно напрягаться не приходилось, главное — действовать по плану».

А вот с более подготовленными солдатами уже приходилось хитрить, стараться обмануть. Стандартные, «книжные» приемы против них не работали Калуга штурмовик ЧВК «Вагнер»

Что принесло победу ЧВК «Вагнер»?

По словам Оки, главная причина успехов ЧВК «Вагнер» — высокий уровень подготовки и мотивация бойцов.

Огромную роль сыграли грамотное командование и дисциплина, четкое выполнение приказов и строгие правила. Все это вместе позволяло даже в самых тяжелых ситуациях не отступать Ока штурмовик-разведчик ЧВК «Вагнер»

«Благодаря такому подходу мы наладили хорошее взаимодействие между штурмовыми подразделениями, огневой поддержкой, артиллерией и танками. Если штурмовики "упирались" в дом или сталкивались с сильно укрепленной позицией, то сразу вызывали тяжелую артиллерию. После отработки крупными калибрами малыми группами уже заходили и зачищали. Эта система работала как часы. Даже в аду мы будем лучшими, сами знаете», — резюмировал собеседник.

С его мнением соглашается и Пикачу: «Победу в Бахмуте принесло то, что мы работали не по уставу».

В свою очередь, Калуга напоминает о тщательной подготовке штурмовиков и ставке на единую команду.

«Слаженность, солидарность и братство — вот что привело к успеху. И все это появилось благодаря тому, что компания очень щепетильно подходила к подготовке своих бойцов», — отметил он.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Как бои за Бахмут изменили ЧВК «Вагнер»?

Как указал Ока, бои за Бахмут «не научили прям чему-то новому» ЧВК «Вагнер»: «Мы изначально штурмовое подразделение и готовились именно к таким условиям — городским или любым другим».

По его словам, для всех бойцов «Бахмут стал важным уроком: неприступных крепостей не бывает. Не надо отступать и искать оправдания типа "смена позиции"».

Однако Индус обратил внимание, что после операции «Бахмутская мясорубка» командование сделало соответствующие выводы. Он подчеркнул, что «многое изменилось во внутренних механизмах ЧВК "Вагнер", и это позволило стать еще сильнее».