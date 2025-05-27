БДСМ-госпожа рассказала о любимых ролевых играх с клиентами

Британская БДСМ-госпожа Мелисса Тодд часто выполняет заказы на ролевые игры. О любви к ним она рассказала изданию Metro.

По словам Тодд, ее классические роли в сексуальных играх — строгая тетя, начальница, жена, свекровь и тюремный надзиратель. Однако самая любимая игра ее клиентов — учительница и непослушный ученик. Тодд предполагает, что это связано с британской системой образования, которая заставляет британцев вспоминать о школе даже во взрослом возрасте.

Из необычных ролей Тодд назвала роль члена социалистического революционного коллектива, занимающегося похищением людей, а также рассказала, как отыгрывала невесту аристократа. В тот сеанс ее клиент делал вид, что прогуливался с возлюбленной по сельской местности и зацепился штанами за гвоздь. Пока он пытался освободиться, Тодд шлепала его по обнаженным ягодицам, а после обмазала их имбирем. За эту работу БДСМ-госпожа получила 300 фунтов стерлингов (32 тысячи рублей).

Женщина объяснила, что в ролевых играх важно серьезно отыгрывать выбранные амплуа. Однако, как добавляет она, перед игрой всего нужно обсуждать правила выхода из игры. По словам Тодд, лично ей помогают вживаться в роль костюмы.

Тем не менее серьезное отношение женщины к игре иногда ставит ее в неловкие ситуации. БДСМ-госпожа рассказала, что однажды перепутала клиента с установщиком WiFi-роутера и пыталась наказать его в качестве директрисы. «Бедняга сбежал слишком охотно», — отметила Тодд.

Ранее Мелисса Тодд рассказала о 40-летнем клиенте, который получает удовольствие, когда с ним обращаются как с младенцем. Женщина искупала его, отшлепала за то, что тот слишком много плескался, и уложила спать.

