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21:02, 27 мая 2025Из жизни

Девушку с чемоданами наркотиков из человеческих костей арестовали за границей

В Шри-Ланке арестовали девушку из Великобритании с 46 килограммами наркотиков
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

В Шри-Ланке арестовали бывшую стюардессу из Великобритании, которая везла 46 килограммов наркотиков. Об этом сообщает BBC News.

21-летняя Шарлотта Мэй Ли прилетела в Коломбо из Таиланда с чемоданами, набитыми африканским наркотиком под названием куш. По информации CNN, его делают из марихуаны, фентанила и трамадола. Еще одним важным ингредиентом считаются человеческие кости, которые добывают из разграбленных могил.

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Девушка утверждает, что не знала о наркотиках в своих чемоданах. Она подозревает, что куш подбросили в аэропорту в Бангкоке. Если ее вину докажут, ей может грозить до 25 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что из-за распространения куша в Сьерра-Леоне объявили чрезвычайное положение. Людей, пристрастившихся к этому наркотику, легко найти на улицах Фритауна — столицы этой небольшой страны на западе Африки. Они бесцельно ковыляют кругами подобно зомби, сутулясь и склонив головы набок.

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