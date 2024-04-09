В Африке придумали наркотик из человеческих костей. Он превращает людей в зомби и приводит к разграблению кладбищ

В Сьерра-Леоне ввели чрезвычайное положение из-за наркотика из костей

В Сьерра-Леоне объявили чрезвычайное положение из-за куша — наркотика, который делают из синтетических каннабиноидов и человеческих костей. Он очень дешев даже по меркам бедной африканской страны и при этом быстро вызывает привыкание. Пристрастившихся к кушу легко заметить на улицах столицы Сьерра-Леоне — города Фритауна. Они бесцельно ковыляют кругами подобно зомби, сутулясь и склонив головы набок. Руки и ноги у многих из них раздуты из-за инфекций.

Президент Сьерра-Леоне назвал куш угрозой самому существованию страны

В телевизионном обращении к народу президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био заявил об экзистенциальной угрозе, которая нависла над страной из-за наркомании. Особую опасность, по его словам, представляет собой куш. Он утверждает, что число смертельных случаев, вызванных его употреблением, стремительно растет.

Официальной статистики о числе жертв среди потребителей куша в Сьерра-Леоне нет. Анонимный врач из Фритауна рассказал журналисту BBC News, что за последние месяцы в городе зафиксированы сотни летальных исходов, связанных с пристрастием к этому наркотику.

1865 человек попали в единственную психбольницу Сьерра-Леоне после употребления куша

Лавинообразно увеличивается и количество потребителей куша, попадающих в психиатрическую больницу Сьерра-Леоне — единственное медицинское учреждение в стране, оказывающее психиатрическую помощь. По оценкам ее руководства, в последнее время 63 процента госпитализаций так или иначе связаны с употреблением куша.

Президент Сьерра-Леоне предложил создать в каждом округе страны реабилитационный центр, где будут лечить потребителей куша. Первый спешно открыли в начале года на базе армейского учебного центра во Фритауне. У специалистов его эффективность вызывает серьезные сомнения: пока что людей, которые туда попадают, не столько лечат, сколько изолируют.

Под действием куша люди целые дни проводят в состоянии, делающем их похожими на зомби

По данным властей, куш появился в Сьерра-Леоне около четырех лет назад. «Куш стал новым королем, вытеснив более дорогие наркотики, такие как трамадол», — утверждает местный документалист Тайсон Конте. По его словам, этот наркотик захватил все слои населения. Его принимают и мужчины, и женщины, и бедные, и богатые. Конте признается, что даже среди его знакомых люди, которые не употребляют куш, в явном меньшинстве.

Необычайная популярность куша связана с дешевизной. Как утверждает Кенье Барлей, министр планирования и экономического развития Сьерра-Леоне, это самый доступный наркотик на рынке. Одна доза стоит примерно пять леоне, то есть всего две копейки. Хотя в течение дня человеку с зависимостью от куша может требоваться до 40 доз, это все равно посильные траты даже для бедной африканской страны.

2 копейки стоит одна доза куша

Под действием куша люди впадают в своеобразный транс: они отключаются от реального мира, но не засыпают и могут продолжать двигаться. Фритаунский мусорщик Мохамед рассказал корреспонденту агентства France-Presse, что дозы хватает максимум на час. Потом он пробуждается, ест, после чего принимает следующую. В наркотическом оцепенении проходит большая часть дня. Это обходится ему в 200 леоне в сутки.

Под действием куша люди не контролируют себя и способны причинить вред и себе, и окружающим. В документальном фильме BBC News о куше показаны кадры, на которых мужчина в состоянии наркотического опьянения пытался перерезать себе горло. Преступность тоже растет: необходимость заработать на куш нередко толкает людей на воровство или разбой. Многие наркоманы копаются в отбросах на свалках и в канализационных стоках, пытаясь отыскать вещи, которые можно продать.

В куш добавляют порошок из человеческих костей, которые похищают с кладбищ

Точный состав куша не знает никто, кроме, вероятно, людей, которые его готовят, — да и то не всегда, поскольку рецепт часто меняется. «Этот наркотик представляет собой смесь различных химикатов и растений, копирующих естественный тетрагидроканнабинол, присутствующий в марихуане», — утверждает Абдул Шеку Каргбо, глава Национального агентства по борьбе с наркотиками Сьерра-Леоне.

Основой куша часто называют синтетические каннабиноды k2, известные в России как спайс. Кроме того, в нем могут присутствовать опиоиды фентанил и трамадол, которые подпольно ввозят в Сьерра-Леоне из Китая и других стран Азии. По некоторым данным, куш разбавляют ацетоном или формальдегидом — веществом, которое используют для бальзамирования покойников и консервации анатомических препаратов. В определенных количествах оно способно вызывать галлюцинации.

Вы знаете, это постоянно изменяющийся феномен. Сначала говорили, что туда добавили формалин. Не успеваешь сообразить, а там уже что-то еще. Последняя субстанция, которая была добавлена, — это человеческие кости Джусу Маттиа врач из Сьерра-Леоне

Самый экзотический ингредиент, по слухам, присутствующий в куше, — это человеческие кости. Фритаунский врач Джусу Маттиа предполагает, что в наркотике используется сера, которая в них содержится. Согласно другому объяснению, если покойник при жизни злоупотреблял наркотиками, они могли отложиться в его останках.

Специалистам и та, и другая версии кажутся маловероятными, но проблема от этого не исчезает. Сотрудник кладбища во Фритауне продемонстрировал корреспонденту британского телеканала Channel 4 несколько могил, которые уберечь не удалось. Похитители забрали только останки, не тронув гроб и все остальное. И таких случаев, если ему верить, сотни, если не тысячи.

В прошлом августе местная пресса сообщила об аресте четырех человек, которые раскапывали могилы в поисках костей для куша. А в этом году властям пришлось пойти дальше и усилить охрану кладбищ. Иначе остановить разграбление могил не удавалось.

Проблема касается не только в Сьерра-Леоне, но и соседних стран — в частности, Гвинеи и Либерии. Нигерийский социолог Фейи Огунадэ не исключает, что там сложилась еще более сложная ситуация, но это остается незамеченным, поскольку за контрабандой куша никто не следит. «Подозреваю, что скоро он распространится на другие страны, если только власти ничего не предпримут, — говорит он. — И, как мне кажется, они вряд ли это сделают».