Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:30, 9 апреля 2024Из жизни

Зомби-наркотик из человеческих костей привел к чрезвычайному положению

Президент Сьерра-Леоне объявил чрезвычайное положение из-за наркотика куш

Фото: Njeri Mwangi / Reuters

В Сьерра-Леоне объявили чрезвычайное положение из-за наркотика, который делают из человеческих костей. Об этом сообщает BBC News.

В телевизионном обращении к народу президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био заявил об экзистенциальной угрозе, которая нависла над страной из-за наркомании. Особенно опасен, по его словам, синтетический наркотик под названием «куш».

Куш появился в Сьерра-Леоне и соседней Либерии несколько лет назад. Людей, пристрастившихся к этому наркотику, легко найти на улицах Фритауна — столицы этой небольшой страны на западе Африки. Они бесцельно ковыляют кругами подобно зомби, сутулясь и склонив головы набок. Руки и ноги у многих раздуты из-за инфекции, пишет Daily Telegraph.

Материалы по теме:
Живые мертвецы Почему прокаженных считали чудовищами и как мир победил страшную болезнь
Живые мертвецыПочему прокаженных считали чудовищами и как мир победил страшную болезнь
24 мая 2020
«Тот плохой коммунист, кто не мыт и не чист» Как в Советском Союзе боролись с эпидемиями за сто лет до коронавируса
«Тот плохой коммунист, кто не мыт и не чист»Как в Советском Союзе боролись с эпидемиями за сто лет до коронавируса
2 апреля 2020

В состав куша, по информации CNN, входят марихуана, фентанил и трамадол. Еще одним важным ингредиентом считаются человеческие кости. Чтобы остановить разграбление могил, властям пришлось усилить охрану кладбищ.

Врач из Сьерра-Леоне рассказал журналисту BBC News о сотнях летальных исходов среди пользователей куша, зафиксированных во Фритауне за последние месяцы. Официальных данных, подтверждающих эту цифру, нет.

Ранее сообщалось, что 19-летний альбинос из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. На родине его преследовали колдуны, делающие снадобья из волос, крови и костей альбиносов.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      Пристрастился к алкоголю и имел проблемы с психикой. Что известно о покончившем с собой участнике шоу «Голос»

      В России предложили полностью запретить продажу вейпов

      Россиянам рассказали о главном изменении в порядке сдачи ЕГЭ в 2024 году

      54-летняя актриса показала откровенные фото с отдыха

      В Британии заявили о бардаке в структуре НАТО

      Российские военные уничтожили американскую Bradley на артемовском направлении

      Зомби-наркотик из человеческих костей привел к чрезвычайному положению

      Автолюбителям дали советы по хранению зимней резины

      Украине предрекли падение еще одной «крепости»

      Стало известно о взрывах Полтавской области Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше