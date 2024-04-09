Зомби-наркотик из человеческих костей привел к чрезвычайному положению

Президент Сьерра-Леоне объявил чрезвычайное положение из-за наркотика куш

В Сьерра-Леоне объявили чрезвычайное положение из-за наркотика, который делают из человеческих костей. Об этом сообщает BBC News.

В телевизионном обращении к народу президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био заявил об экзистенциальной угрозе, которая нависла над страной из-за наркомании. Особенно опасен, по его словам, синтетический наркотик под названием «куш».

Куш появился в Сьерра-Леоне и соседней Либерии несколько лет назад. Людей, пристрастившихся к этому наркотику, легко найти на улицах Фритауна — столицы этой небольшой страны на западе Африки. Они бесцельно ковыляют кругами подобно зомби, сутулясь и склонив головы набок. Руки и ноги у многих раздуты из-за инфекции, пишет Daily Telegraph.

В состав куша, по информации CNN, входят марихуана, фентанил и трамадол. Еще одним важным ингредиентом считаются человеческие кости. Чтобы остановить разграбление могил, властям пришлось усилить охрану кладбищ.

Врач из Сьерра-Леоне рассказал журналисту BBC News о сотнях летальных исходов среди пользователей куша, зафиксированных во Фритауне за последние месяцы. Официальных данных, подтверждающих эту цифру, нет.

Ранее сообщалось, что 19-летний альбинос из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. На родине его преследовали колдуны, делающие снадобья из волос, крови и костей альбиносов.