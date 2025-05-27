Древний город оказался под угрозой исчезновения из-за песка

AFP: Древний мавританский город Оуалата исчезает под напором песков Сахары

Древний город Оулата в Мавритании, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, оказался под угрозой исчезновения под напором песков пустыни Сахара. Об этом пишет Agence France-Presse (AFP).

В населенном пункте сохранились расписные двери из акации с орнаментами и семейные библиотеки с манускриптами, где хранятся знания прошлых поколений. Однако из-за изменений климата это наследие может исчезнуть.

Оулата страдает от опустынивания — деградации земель на фоне климатических изменений и неправильного пользования. Еще с 70-х годов прошлого столетия древний мавританский город потерял зеленые зоны и стал ареалом подвижных дюн. Усугубляется это массовым оттоком жителей — сейчас около двух третей зданий в городе пустуют.

При этом Оулата почти не принимает туристов — там нет гостиниц, а добраться до него можно только по грунтовой дороге. Специалисты призывают спасти древний город от последствий глобального потепления, пока не стало поздно и человечество не утратило часть культурного наследия.

Ранее метеорологи оценили вероятность скорого исчезновения льда в Арктике. Несмотря на то, что регион нагревается в среднем быстрее, чем другие части планеты, лед к 2027 году вряд ли оттуда исчезнет, убеждены синоптики.