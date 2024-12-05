Вероятность скорого исчезновения льда в Арктике оценили

Синоптик Шувалов: Арктика вряд ли полностью освободится ото льда к 2027 году

Глобальное потепление в Арктике происходит в среднем быстрее, чем в северном полушарии, но вряд ли она полностью освободится ото льда к 2027 году. Вероятность скорого исчезновения мерзлоты в регионе оценил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Известиями».

«Общее глобальное изменение климата приведет к повышению температуры, перемещению природных климатических зон на север и большим проблемам с вечной мерзлотой», — заявил метеоролог. Шувалов уточнил, что это один из вариантов, предложенных исследователями Гетеборгского университета. По прогнозам синоптика, полное исчезновение морского льда в Арктическом регионе в ближайшие годы крайне маловероятно.

Специалист также рассказал о последствиях глобального потепления для России. Ожидается, что изменение климата приведет к заметному потеплению и перемещению природных климатических зон на север, а также к большим проблемам с вечной мерзлотой. Еще одно неприятное последствие — опустынивание районов, которым и сейчас не хватает влаги. В основном речь идет о зерносеющих регионах, уточнил Шувалов.

Среди плюсов глобального потепления для России метеоролог назвал повышение продуктивности лесов и сельского хозяйства в средней полосе и на юге Сибири.

Ранее ученые Гетеборгского университета спрогнозировали полное исчезновение морского льда в Арктике. По словам исследователей, вне зависимости от количества выбросов углекислого газа, первый день безо льда в регионе гарантированно наступит в ближайшие 9-20 лет.