Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:28, 5 декабря 2024Экономика

Вероятность скорого исчезновения льда в Арктике оценили

Синоптик Шувалов: Арктика вряд ли полностью освободится ото льда к 2027 году
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Mongkolchon Akesin / Shutterstock / Fotodom  

Глобальное потепление в Арктике происходит в среднем быстрее, чем в северном полушарии, но вряд ли она полностью освободится ото льда к 2027 году. Вероятность скорого исчезновения мерзлоты в регионе оценил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Известиями».

«Общее глобальное изменение климата приведет к повышению температуры, перемещению природных климатических зон на север и большим проблемам с вечной мерзлотой», — заявил метеоролог. Шувалов уточнил, что это один из вариантов, предложенных исследователями Гетеборгского университета. По прогнозам синоптика, полное исчезновение морского льда в Арктическом регионе в ближайшие годы крайне маловероятно.

Специалист также рассказал о последствиях глобального потепления для России. Ожидается, что изменение климата приведет к заметному потеплению и перемещению природных климатических зон на север, а также к большим проблемам с вечной мерзлотой. Еще одно неприятное последствие — опустынивание районов, которым и сейчас не хватает влаги. В основном речь идет о зерносеющих регионах, уточнил Шувалов.

Среди плюсов глобального потепления для России метеоролог назвал повышение продуктивности лесов и сельского хозяйства в средней полосе и на юге Сибири.

Ранее ученые Гетеборгского университета спрогнозировали полное исчезновение морского льда в Арктике. По словам исследователей, вне зависимости от количества выбросов углекислого газа, первый день безо льда в регионе гарантированно наступит в ближайшие 9-20 лет.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «С утра начался движ». В России заявили о масштабной операции в Курской области. Что там происходит?

      Мизулина оценила возможность отъезда из России

      В России объяснили признание странами НАТО необходимости скорых переговоров по Украине

      «ВКонтакте» выпустила масштабное обновление

      Россиянам назвали простые способы начать экономить

      В России избавились от сотни вредных свалок

      Туристов предупредили о массовом отравлении поддельным алкоголем в Турции

      Кадыров объявил год района имени Путина

      Силуанов прокомментировал ситуацию с рублем словами «все будет в порядке»

      Стилист Рогов назвал модную замену курткам и пальто

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше