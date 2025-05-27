Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
22:31, 27 мая 2025Интернет и СМИ

Глава украинской делегации в ПА НАТО высказался о встрече в США

Глава украинской делегации в ПА НАТО Чернев: Американцы больше не рады Украине
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев заявил о том, что американцы больше не рады Украине и ее представителям. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам чиновника, акценты пытались сместить с актуальных проблем Украины на исторические события 30-летней давности — подписание Дейтонских соглашений. Чернев подчеркнул, что американская делегация была «не такой теплой, как всегда».

«Это сильно контрастировало с абсолютной поддержкой европейцев, которую они нам выражали в кулуарах. Я с таким столкнулся впервые», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Украина направила США предложения по прекращению огня с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он играет с огнем!» Трамп обратился к Путину и заявил, что спас Россию от очень плохих вещей

    В российском городе женщине заплатят 100 тысяч рублей за падение в колодец

    Финский полицейский забыл секретные документы в поезде

    Назван способ избавиться от жира и сохранить мышцы

    Француз решил приплыть в Россию на сапе в поисках родни и попал под стражу

    На Украине раскрыли последствия отказа Зеленского завершить конфликт

    Прокуратура взяла на контроль расследование ЧП в Московском зоопарке

    Глава украинской делегации в ПА НАТО высказался о встрече в США

    В Совфеде резко ответили на слова Трампа о Путине

    Дженнифер Лопес обнажила ягодицы на публике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости