Глава украинской делегации в ПА НАТО высказался о встрече в США

Глава украинской делегации в ПА НАТО Чернев: Американцы больше не рады Украине

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев заявил о том, что американцы больше не рады Украине и ее представителям. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам чиновника, акценты пытались сместить с актуальных проблем Украины на исторические события 30-летней давности — подписание Дейтонских соглашений. Чернев подчеркнул, что американская делегация была «не такой теплой, как всегда».

«Это сильно контрастировало с абсолютной поддержкой европейцев, которую они нам выражали в кулуарах. Я с таким столкнулся впервые», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Украина направила США предложения по прекращению огня с Россией.