Украина передала США предложения по прекращению огня

Брусило: Украина направила США предложения по прекращению огня с Россией

Украина направила США предложения по прекращению огня с Россией. Об этом заявил заместитель главы офиса президента республики Владимира Зеленского Игорь Брусило в эфире украинского телемарафона.

«От Украины Америка получила предложения о начале прекращения огня. Это прекращение огня должно быть безусловным, потому что даст возможность сесть за стол переговоров. Все остальные этапы будут определены во время этих переговоров», — сказал политик.

При этом он подчеркнул, что Киев обозначил ряд «непереступаемых красных линий», включая отказ от признания новых российских территорий.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва продолжает работать над меморандумом по украинскому урегулированию. Она отметила, что документ передадут Киеву, как только он будет готов.