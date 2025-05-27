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19:43, 27 мая 2025Бывший СССР

Украина передала США предложения по прекращению огня

Брусило: Украина направила США предложения по прекращению огня с Россией
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Lysianskyi / Press Service of the 127th Separate Brigade of the Territorial Defence of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Украина направила США предложения по прекращению огня с Россией. Об этом заявил заместитель главы офиса президента республики Владимира Зеленского Игорь Брусило в эфире украинского телемарафона.

«От Украины Америка получила предложения о начале прекращения огня. Это прекращение огня должно быть безусловным, потому что даст возможность сесть за стол переговоров. Все остальные этапы будут определены во время этих переговоров», — сказал политик.

При этом он подчеркнул, что Киев обозначил ряд «непереступаемых красных линий», включая отказ от признания новых российских территорий.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва продолжает работать над меморандумом по украинскому урегулированию. Она отметила, что документ передадут Киеву, как только он будет готов.

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