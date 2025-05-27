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14:09, 27 мая 2025Силовые структуры

Гособвинение запросило срок для бывшего медиаменеджера Пригожина

В Санкт-Петербурге обвинение запросило 10,4 года для медиаменеджера Горбунова
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге сторона государственного обвинения запросила 10 лет 4 месяца колонии строгого режима для бывшего топ-менеджера медиахолдинга «Патриот» Ильи Горбунова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина проходит обвиняемым по статьям 163 («Вымогательство») и 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств») УК РФ. Защита просит Горбунова полностью оправдать и из-под стражи освободить.

По версии следствия, медиаменеджер вымогал деньги у депутата и угрожал распространить информацию, подрывающую его деловую репутацию. При этом Горбунов разместил в Telegram-каналах и на других ресурсах сведения, позорящие парламентария.

Следователи утверждают, что 27 мая 2024 Горбунов через общего знакомого передал пострадавшему требование о передаче от 10 до 20 миллионов рублей, угрожая, что в случае отказа продолжит распространение порочащих сведений. Далее фигурант требовал четыре миллиона рублей. В результате в рамках оперативно-разыскных мероприятий парламентарий передал топ-менеджеру медиахолдинга полтора миллиона рублей (20 000 настоящих и остальное муляж).

Горбунова задержали 23 июня 2024 года.

Медиагруппа «Патриот» появилась в 2019 году, ее связывают с основателем частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгением Пригожиным.

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