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11:41, 30 мая 2025Силовые структуры

Бывшему медиаменеджеру Пригожина вынесли приговор за вымогательство

Экс-медиаменеджер Пригожина Горбунов получил 10 лет за вымогательство у депутата
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Гособвинение запросило срок для бывшего медиаменеджера Пригожина

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении бывшего топ-менеджера медиахолдинга «Патриот» Ильи Горбунова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Горбунова признали виновным по статьям 163 («Вымогательство») и 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств») УК РФ. Он получил десять лет колонии строгого режима и штраф в размере полумиллиона рублей.

По версии следствия, в 2024 году медиаменеджер вымогал деньги у депутата и угрожал распространить информацию, подрывающую его деловую репутацию. За молчание он просил от 10 до 20 миллионов рублей, но при этом все равно разместил в Telegram-каналах и на других ресурсах сведения, позорящие парламентария.

Как уточняет РИА Новости, потерпевшим по делу проходил председатель правления Фонда развития новых медиа Александр Малькевич. Вину по делу Горбунов так и не признал.

Медиагруппа «Патриот» появилась в 2019 году. Ее связывают с основателем частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным.

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