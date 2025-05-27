Хирург оценил новую внешность Александра Панайотова словами «была жировая ловушка»

Хирург Свиридов: Певец Александр Панайотов мог сделать липосакцию овала лица

Пластический хирург Сергей Свиридов оценил новую внешность российского певца Александра Панайотова словами «была жировая ловушка». Его комментарий публикует портал «Страсти».

Отмечается, что артист склонен к полноте и в начале карьеры имел избыточный вес. Однако в настоящее время его внешность преобразилась. По словам исполнителя, он дважды в год обращается к косметологам за процедурой SMAS-лифтинга. В свою очередь, врач предположил, что Панайотов также мог сделать липосакцию лица.

«В свои 40 лет Александр Панайотов выглядит прекрасно. И это не случайно. Ведь, во-первых, он сильно похудел. Во-вторых, вероятно, прибегал к липосакции подбородка, овала лица и шеи. У Александра была достаточно выраженная жировая ловушка в юности. Даже при существенном похудении, такой двойной подбородок, как правило, полностью не может уйти. Да и кожа не может настолько сократиться», — пояснил собеседник издания.

Ранее в мае реконструктивно-пластический хирург и онколог Максим Усунгван объяснил немоложавый внешний вид певца Влада Топалова.