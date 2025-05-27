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17:37, 27 мая 2025Мир

Лавров ответил на заявление Мерца о немецких войсках

Лавров о заявлении Мерца про немецкие войска: История этих людей ничему не учит
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о намерении вновь сделать немецкие войска ведущей военной силой в Европе является симптоматичным. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Слышать из уст нынешнего немецкого лидера то, что Германия вернет себе позицию ведущей военной силы в Европе, когда мы только что отметили 80-летие разгрома гитлеровского нацизма, это достаточно симптоматично. То есть история, наверное, этих людей ничему не учит», — сказал он.

14 мая Мерц в ходе выступления в Бундестаге заявил, что правительство Германии обеспечит свою армию всем необходимым финансированием, чтобы сделать ее сильнейшей в Европе. Кроме того, сообщалось, что новое коалиционное правительство уже одобрило реформу бюджетных ограничений, которая позволит вывести часть военных расходов из-под действия «долгового тормоза» — запрета тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает.

Ранее Мерц также объявил о снятии Германией, Великобританией, Францией и США ограничений на дальность ударов оружия, поставляемого Украине.

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