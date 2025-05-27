Лавров ответил на заявление Мерца о немецких войсках

Лавров о заявлении Мерца про немецкие войска: История этих людей ничему не учит

Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о намерении вновь сделать немецкие войска ведущей военной силой в Европе является симптоматичным. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Слышать из уст нынешнего немецкого лидера то, что Германия вернет себе позицию ведущей военной силы в Европе, когда мы только что отметили 80-летие разгрома гитлеровского нацизма, это достаточно симптоматично. То есть история, наверное, этих людей ничему не учит», — сказал он.

14 мая Мерц в ходе выступления в Бундестаге заявил, что правительство Германии обеспечит свою армию всем необходимым финансированием, чтобы сделать ее сильнейшей в Европе. Кроме того, сообщалось, что новое коалиционное правительство уже одобрило реформу бюджетных ограничений, которая позволит вывести часть военных расходов из-под действия «долгового тормоза» — запрета тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает.

Ранее Мерц также объявил о снятии Германией, Великобританией, Францией и США ограничений на дальность ударов оружия, поставляемого Украине.