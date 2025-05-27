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20:59, 27 мая 2025Моя страна

Лосиха с двумя детенышами прогулялась по Амурской области

Россияне запечатлели на видео гуляющую по Амурской области лосиху с детенышами
Екатерина Ештокина

Лосиха с двумя детенышами прогулялась по Амурской области и попала на видео. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Amur Mash.

На размещенных кадрах россияне запечатлели диких животных в Сковородинском округе упомянутого региона. Животные не спеша бегали вдоль местной дороги.

«Пара малышей у этих могучих зверей — большая редкость, так что перед вами мать-героиня. Люди не стали пугать их, лишь тихонько включили камеры», — говорится в публикации.

Ранее в мае россиянин бежал марафон и по пути спас лосенка. Житель Омска Андрей Невридный 16 дней бежал от Вологды до Архангельска.

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