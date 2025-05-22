Россиянин бежал марафон и по пути спас лосенка

Mash: Россиянин спас лосенка во время благотворительного марафона

Россиянин спас лосенка во время благотворительного марафона. Инцидент попал на видео, опубликованное в Telegram-канале Mash Siberia.

Житель Омска Андрей Невридный 16 дней бежал от Вологды до Архангельска. Таким образом он хотел привлечь внимание к проекту, помогающему тяжелобольным людям.

По пути мужчина встретил лосенка, который не мог пройти к матери через забор у дороги. Россиянин помог детенышу и воссоединил лесную семью.

Ранее жители поселка Цветы Башкирии спасли новорожденную выдру. Малыша отогрели и накормили, специалисты присматривают за ним круглосуточно.