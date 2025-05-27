Москвичей предупредили об аномальной жаре

МЧС: 28-29 мая температура в Москве превысит плюс 30 градусов

В ближайшие дни в Москве ожидается аномальная жара. Об этом горожан предупреждает пресс-служба столичного управления МЧС.

По прогнозам Росгидромета, в среду и четверг, 28-29 мая, столбики термометров в мегаполисе поднимутся выше отметки в плюс 30 градусов. В свете этого столичных жителей просят проявить осторожность и избегать перегрева на солнце. Рекомендуется носить светлую одежду и воздержаться от темных тонов, не стоит забывать о головных уборах. Во избежание недомоганий и обезвоживания следует пить больше жидкости. Помимо этого, в МЧС напомнили о важности соблюдения требований пожарной безопасности и призвали исключить обращение с открытым огнем.

Ранее Москва побила метеорекорд 67-летней давности. В ночь на 27 мая температура в столице превысила плюс 19,2 градуса, что больше характерно для курортного Сочи. На фоне субтропических московских ночей в других регионах России валит снег. Снегопады застали жителей Курганской области и Среднего Урала, а по Ханты-Мансийскому автономному округу пронесся мощный ветер.