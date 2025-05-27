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12:25, 27 мая 2025Экономика

В Москве начались субтропические ночи

Синоптик Тишковец: В ночь на 27 мая Москва побила метеорекорд 67-летней давности
Виктория Клабукова

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Мосĸва»

В Москве наступили субтропические ночи. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

С приближением лета температура в столице резко пошла вверх. Так, в ночь на 27 мая Москва поставила очередной температурный рекорд. Столбики термометров в городе держались выше отметки в плюс 19,2 градуса — подобные показатели скорее характерны для летних ночей в курортном Сочи. Подобная температура прежде фиксировалась лишь 67 лет назад, в 1958 году, когда термометры на главной столичной метеостанции ВДНХ выдали 18,5 градуса тепла.

Ранее москвичей предупредили о грядущей канонаде гроз. Начало лету положит дождливая погода, а температура к 1 июня спадет до 20 градусов тепла.

Тем временем в другие регионы России вернулась зимняя погода. Снегопад застали жители Курганской области и Среднего Урала, а по Ханты-Мансийскому автономному округу пронесся мощный ветер.

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