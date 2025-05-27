Названа безопасная суточная норма использования смартфона

Нейробиолог Пауэр: Смартфон можно использовать не дольше трех часов в сутки

Без вреда для здоровья и психики можно сидеть в смартфоне не более трех часов в сутки, считает нейробиолог Ти Джей Пауэр. Безопасную суточную норму использования этого гаджета он назвал в беседе с HuffPost.

Ученый отметил, что если долго использовать смартфон, мозг перегружается дофамином. По его словам, со временем это притупляет мотивацию, внимание и даже чувство радости. «Лично я стараюсь уделять телефону не более трех часов в день и неукоснительно придерживаюсь этого правила», — утверждает Пауэр.

Он подчеркнул, что эта норма необязательно подходит всем. По словам нейробиолога, нет смысла зацикливаться на подсчете экранного времени. Вместо этого человеку лучше постараться понять, что ему дает использование смартфона. «Если экран высасывает энергию, крадет внимание или заменяет реальную связь, нужно что-то менять», — посоветовал он.

Пауэр также добавил, что у детей, подростков и молодежи «передозировка» смартфоном более очевидна. У них появляются проблемы с самооценкой, ухудшаются социальные навыки и способность учиться. Взрослые, продолжил он, менее восприимчивы, но и они могут заметить потерю интереса к вещам, которые раньше увлекали, нервозность и проблемы в общении с окружающими.

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