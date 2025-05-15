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16:25, 15 мая 2025Забота о себе

Россиянам указали на характерные симптомы цифровой деменции

Невролог Демьяновская: На цифровую деменцию может указывать ухудшение памяти
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Термин «диджитал-деменция» в 2023 году предложил писатель и специалист по работе мозга Джим Квик, рассказала невролог Екатерина Демьяновская. На характерные симптомы цифровой деменции она указала россиянам в беседе с РИАМО.

В последнее время к специалистам, продолжила она, стали обращаться родители учащихся с жалобами на снижение памяти у детей, плохую успеваемость, странное поведение, неспособность ориентироваться и решать простые задачи в быту — например, вспомнить код от подъезда собственного дома без разрядившегося телефона. Все эти особенности, обратила внимание невролог, действительно напоминают деменцию при нейродегенерациях, свойственных старшему возрасту.

Основными симптомами диджитал-деменции она назвала снижение концентрации внимания, ухудшение памяти, трудности с обучением и планированием, которые могут существенно повлиять на качество жизни и успеваемость в школе и институте.

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