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08:18, 27 мая 2025Силовые структуры

Осужденный киллер просил перевести его в колонию ближе к дому и под конец передумал

Киллер из Осетии Гагиев просил перевести его в колонию ближе к дому и передумал
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Отбывающий пожизненный срок Олег Гагиев, известный также под кличкой Ботэ, просил перевести его в колонию ближе к дому, но на апелляции передумал и отказался от иска. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, Гагиев пытался добиться перевода в колонию Волгоградской области, настаивая, что его родственникам сложно ездить к нему в ЯНАО из Северной Осетии, однако ФСИН и Лабытнангский городской суд ЯНАО ему отказали.

Тогда осужденный подал апелляционную жалобу, но ее рассмотрения написал заявление об отказе. Он также не вышел из камеры для участия в судебном заседании, организованном по видео-конференц-связи. В итоге суд прекратил производство по делу.

Олег Гагиев был приговорен к пожизненному заключению в 2012 году. Его группировка, по версии следствия, входила в состав сообщества, организованного Асланом Гагиевым, осужденного также на пожизненный срок в 2023 году.

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