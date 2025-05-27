Осужденный киллер просил перевести его в колонию ближе к дому и под конец передумал

Киллер из Осетии Гагиев просил перевести его в колонию ближе к дому и передумал

Отбывающий пожизненный срок Олег Гагиев, известный также под кличкой Ботэ, просил перевести его в колонию ближе к дому, но на апелляции передумал и отказался от иска. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, Гагиев пытался добиться перевода в колонию Волгоградской области, настаивая, что его родственникам сложно ездить к нему в ЯНАО из Северной Осетии, однако ФСИН и Лабытнангский городской суд ЯНАО ему отказали.

Тогда осужденный подал апелляционную жалобу, но ее рассмотрения написал заявление об отказе. Он также не вышел из камеры для участия в судебном заседании, организованном по видео-конференц-связи. В итоге суд прекратил производство по делу.

Олег Гагиев был приговорен к пожизненному заключению в 2012 году. Его группировка, по версии следствия, входила в состав сообщества, организованного Асланом Гагиевым, осужденного также на пожизненный срок в 2023 году.