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10:32, 27 мая 2025МирЭксклюзив

Названы две возможные причины эвакуации жителей Сувалкского коридора

Военный эксперт Глазунов: Евросоюз может планировать войну с Россией
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Если жители Сувалкского коридора покидают свои жилища, значит, они действительно боятся, что война начнется, хотя Россия не претендует ни на какую территорию ни в Прибалтике, ни в Германии, ни в Польше, рассказал военный эксперт Олег Глазунов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал две вероятные причины эвакуации населения из польского и литовского приграничья.

Ранее сообщалось, что жители приграничья Польши и Литвы начали массово покидать регион после заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на удары дальнобойным оружием по России. В материале немецкой газеты Bild утверждается, что в Сувалкском коридоре начала резко обостряться ситуация.

Эксперт подчеркнул, что Россия не представляет угрозы для европейского сообщества, но нагнетание антироссийской пропаганды могло вызвать естественно панику среди жителей польского и литовского приграничья. Вместе с тем вероятность разжигания конфликта, по его словам, всегда есть. Если жители эвакуируются, значит, какие-то сведения доходят уже и до гражданских лиц, считает Глазунов.

«Либо антироссийская пропаганда вызывает массовый психоз и люди просто бегут, не понимая, что Россия не будет нападать на страны ЕС и не планирует воевать с ними. Либо действительно Евросоюз готовится к войне с Россией и в рамках подготовки они выселяют жителей из приграничных районов», — предположил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Bild со ссылкой на некий секретный документ Минобороны Германии также назвала Сувалкский коридор наиболее вероятным местом столкновения в случае полномасштабного военного конфликта России и НАТО. Согласно сценарию ведомства, конфликт может начаться летом 2025 года.

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