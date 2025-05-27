Жители Сувалкского коридора начали массово покидать регион из-за слов Мерца

Жители приграничья Польши и Литвы начали массово покидать регион после заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на удары дальнобойным оружием по России. Об этом пишет немецкая газета Bild.

Утверждается, что в Сувалкском коридоре, соединяющим Литву и Польшу и одновременно разделяющим Белоруссию и Калининградскую область России, начала резко обостряться ситуация. Местные жители опасаются возможного нападения РФ на «ахиллесову пяту НАТО», чье взятие позволит изолировать Прибалтику от остальных стран альянса.

«Мы не хотим быть первыми, по кому ударят», — передает газета слова одного из переселенцев. Власти Литвы и Польши пока не сообщали о планах эвакуации, однако на местах усиливается присутствие военных.

НАТО начало строить укрепления в Сувалкском коридоре

Сувалкский коридор — 100-километровый участок на границе Литвы с Польшей, который с двух сторон окружен границами России (Калининградская область) и Белоруссии. Территория названа по ближайшему польскому городу Сувалки

18 апреля издание Politico писало, что Литва модернизирует и укрепляет Сувалкский коридор для защиты от нападения России на Европейский союз (ЕС) и НАТО. Заместитель министра обороны республики Томас Годляускас объяснил, что Вильнюс хочет укрепить дороги для наращивания военно-гражданской логистики через коридор. «Эти дороги имеют решающее значение для нас с точки зрения безопасности и обороны», — заявил он.

В свою очередь, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин также рассказал, что страны НАТО укрепляют свои военные позиции у Калининградской области. «Мы видим повышение военных приготовлений стран альянса, в том числе укрепление их позиций на границах с Республикой Беларусь, с Россией, с Калининградской областью России», — сказал он. По словам Нарышкина, Россия также видит рост агрессивных устремлений по отношению к Москве и Минску со стороны входящих в военный блок стран, которые проявляются в том числе в деятельности спецслужб этих государств.

Сувалкский коридор назвали местом начала Третьей мировой войны

В декабре 2024 года американский еженедельный новостной журнал Newsweek показал карту третьей мировой войны. Журналисты издания поделились предположениями, где может разгореться конфликт между Россией и Европой. В материале указывается, что одним из возможных фронтов может стать граница Финляндии. Кроме того, авторы статьи сочли, что Россия якобы может попытаться захватить Сувалкский коридор. На карте также обозначены возможные столкновения с членом НАТО Турцией.

До этого Bild со ссылкой на некий секретный документ Минобороны Германии также назвала Сувалкский коридор наиболее вероятным местом столкновения в случае полномасштабного военного конфликта России и НАТО. Согласно сценарию ведомства, конфликт может начаться летом 2025 года. Однако авторы материала не делают прогноз, к каким последствиям может привести подобная эскалация.