Newsweek показал карту третьей мировой войны

Американский еженедельный новостной журнал Newsweek показал карту третьей мировой войны. Журналисты издания поделились предположениями, где может разгореться конфликт между Россией и Европой.

В материале указывается, что одним из возможных фронтов может стать граница Финляндии. Кроме того, авторы статьи сочли, что Россия якобы может попытаться захватить Сувалкский коридор. На карте также обозначены возможные столкновения с членом НАТО Турцией.

Кроме того, в США вспомнили призыв министра обороны Германии Бориса Писториуса быть готовыми к войне к 2029 году и предложение министра обороны Швеции «морально готовиться к конфликту».

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подстрекает Европу к началу третьей мировой войны своими заявлениями.

В свою очередь, бывший советник министра обороны Латвии Олевс Никерс отметил, что мир сейчас находится на последней стадии перед третьей мировой войной.