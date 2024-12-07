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17:45, 7 декабря 2024Мир

На Западе допустили начало третьей мировой войны из-за конфликта на Украине

Newsweek: конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну
Юлия Юткина
Юлия Юткина
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Конфликт на Украине способен перерасти в третью мировую войну, а возможно, уже стал ей. Об этом изданию Newsweek заявили западные эксперты.

Бывший советник министра обороны Латвии Олевс Никерс заявил, что мир сейчас находится на последней стадии перед третьей мировой войной. «По моему мнению, это все еще своего рода холодная война на экстремально высоких, но все еще терпимых температурах, которая вот-вот "закипит", если это не предотвратить», — объяснил он.

«Мы пока не находимся в состоянии третьей мировой войны, хотя риск ее возникновения весьма значителен», — высказался почетный профессор международной истории Лондонской школы экономики и политических наук Дэвид Стивенсон. По его мнению, если бы полномасштабный вооруженный конфликт начался, это бы заметили все.

Доцент кафедры военной истории Университета Нотр-Дам Ян Он Джонсон объяснил, что мир много раз с 1945 года оказывался на пороге третьей мировой войны, но «только нынешний кризис на Украине может перерасти в войну между великими державами». Ему кажется, что в таком случае боевые действия начали бы войска НАТО, выступив против Российской армии. Повлиять на это, как утверждает эксперт, способны только США.

Ранее сообщалось, что в МИД России отвергли разговоры о неизбежности третьей мировой войны. «Мы исходим из необходимости не допустить прямого военного столкновения России с НАТО», — отметил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябко.

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