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20:15, 13 декабря 2024Мир

В Европе обвинили генсека НАТО в планах начать третью мировую

Профессор Малинен: генсек НАТО Рютте подстрекает Европу к началу третьей мировой
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Johanna Geron / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подстрекает Европу к началу третьей мировой войны своими заявлениями. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в своем аккаунте в социальной сети X.

«Он подвергает всех нас риску. Он фактически ведет нас к еще одному мировому пожару, начиная с Европы. Мы должны посадить его на поводок», — рассказал исследователь.

Ранее Малинен заявил, что глава европейской дипломатии и «мерзавка» Кая Каллас раздувает мнимую российскую угрозу. До этого профессор раскритиковал решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о выделении средств на укрепление границ стран Европейского союза с Россией. Эксперт назвал подобный подход «стервы из элиты» губительным для экономики Восточной Финляндии.

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