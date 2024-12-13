Профессор Малинен: генсек НАТО Рютте подстрекает Европу к началу третьей мировой

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подстрекает Европу к началу третьей мировой войны своими заявлениями. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в своем аккаунте в социальной сети X.

«Он подвергает всех нас риску. Он фактически ведет нас к еще одному мировому пожару, начиная с Европы. Мы должны посадить его на поводок», — рассказал исследователь.

Ранее Малинен заявил, что глава европейской дипломатии и «мерзавка» Кая Каллас раздувает мнимую российскую угрозу. До этого профессор раскритиковал решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о выделении средств на укрепление границ стран Европейского союза с Россией. Эксперт назвал подобный подход «стервы из элиты» губительным для экономики Восточной Финляндии.