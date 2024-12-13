В Финляндии назвали Каллас «мерзавкой» за слова о России

Профессор Малинен раскритиковал Каллас за раздувание мнимой российской угрозы

Глава европейской дипломатии и «мерзавка» Кая Каллас раздумает мнимую российскую угрозу. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«В одном сообщении показано, что не так с этой мерзавкой. Надуманная угроза (без доказательств), поддержка проигранной войны, которая может привести только к еще большим человеческим жертвам», — сказал он.

До этого Малинен раскритиковал решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о выделении средств на укрепление границ стран Европейского союза с Россией. Эксперт назвал подобный подход «стервы из элиты» губительным для экономики Восточной Финляндии.

Ранее финский профессор прокомментировал закрытие границы с Россией. «Закрытие границы не имеет абсолютно никакого смысла», — написал Малинен, перед этим отказавшись отвечать российским СМИ на аналогичный вопрос.