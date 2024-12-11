Финский ученый раскритиковал закрытие границы с Россией

Профессор Малинен заявил, что закрытие границы России и Финляндии бессмысленно

Закрытие границы между Россией и Финляндией совершенно бессмысленно. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен, перед этим отказавшись отвечать российским СМИ на аналогичный вопрос.

«Мне сейчас неинтересно общаться со связанным с Кремлем СМИ. Спасибо», — написал Малинен в ответ на запрос РИА Новости с просьбой прокомментировать закрытие границы.

Через некоторое время ученый написал в Х пост на английском, в котором ответил на вопрос российского агентства.

«Закрытие границы не имеет абсолютно никакого смысла», — подчеркнул эксперт.

30 ноября в Хельсинки прошла акция в поддержку открытия границы с Россией. Протестующие заявили, что из-за закрытия границ люди, ищущие убежища, оказываются в серьезной опасности.