В Финляндии раскритиковали решение ЕС по укреплению границ с Россией

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X раскритиковал решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляейн о выделении средств на укрепление границ стран Европейского союза с Россией.

Эксперт назвал подобные подход губительным для экономики Восточной Финлянии, поскольку государству придется держать 1340-километровую границу закрытой из-за позиции председателя ЕК.

«Это одна из тех стерв из элиты, которые сейчас всем здесь заправляют. Когда европейцы поймут, что нам нужно избавиться от этих "лидеров"?» — задался вопросом профессор.

Ранее член Европейского парламента (ЕП) от Финляндии Элси Катайнен подняла вопрос о будущем политики сплочения в отношении граничащих с Россией стран-членов Евросоюза. Евродепутат указала на о необходимость поддержать эти государства посредством «значительных инвестиций» в том числе в цифровую инфраструктуру, образование, электросети и дороги.