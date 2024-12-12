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06:26, 12 декабря 2024Мир

В Финляндии назвали главу Еврокомиссии «стервой из элиты»

В Финляндии раскритиковали решение ЕС по укреплению границ с Россией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Globallookpress.com

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X раскритиковал решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляейн о выделении средств на укрепление границ стран Европейского союза с Россией.

Эксперт назвал подобные подход губительным для экономики Восточной Финлянии, поскольку государству придется держать 1340-километровую границу закрытой из-за позиции председателя ЕК.

«Это одна из тех стерв из элиты, которые сейчас всем здесь заправляют. Когда европейцы поймут, что нам нужно избавиться от этих "лидеров"?» — задался вопросом профессор.

Ранее член Европейского парламента (ЕП) от Финляндии Элси Катайнен подняла вопрос о будущем политики сплочения в отношении граничащих с Россией стран-членов Евросоюза. Евродепутат указала на о необходимость поддержать эти государства посредством «значительных инвестиций» в том числе в цифровую инфраструктуру, образование, электросети и дороги.

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