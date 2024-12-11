В ЕС заговорили о политики сплочения граничащих с Россией стран

В ЕП подняли вопрос о будущем политики сплочения граничащих с Россией стран

Член Европейского парламента (ЕП) от Финляндии Элси Катайнен подняла вопрос о будущем политики сплочения в отношении граничащих с Россией стран-членов Евросоюза (ЕС). Об этом говорится в обращении евродепутата к Еврокомиссии (ЕК), текст которого изучила «Лента.ру».

В своем обращении, озаглавленном «Будущая политика сплочения для регионов ЕС, граничащих с Россией», евродепутат пишет о необходимости поддержать эти страны посредством «значительных инвестиций» в том числе в цифровую инфраструктуру, образование, электросети и дороги.

Многие регионы ЕС, граничащие с Россией, сталкиваются с многочисленными проблемами. Поскольку население стран ЕС стареет, а многие молодые люди переезжают в более крупные города, депопуляция и отток квалифицированных кадров из этих регионов стали актуальным вопросом безопасности для всего ЕС, а не только для приграничных регионов Элси Катайнен член Европейского парламента от Финляндии

В связи с этим она задает Еврокомиссии вопрос о средствах для развития инфраструктуры указанных регионов. «Как Комиссия будет обеспечивать соответствие будущей политики сплочения целям приграничных регионов?» — спросила она.

В октябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам европейского саммита рассказала, что страны Евросоюза начали обсуждение экстренных мер, которые могут принимать граничащие с Россией и Белоруссией государства для охраны своих границ. Фон дер Ляйен подчеркивала, что речь идет о Польше, Финляндии и странах Прибалтики.