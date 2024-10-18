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01:58, 18 октября 2024Мир

В ЕС начали обсуждение экстренных мер для пограничных с Россией стран

Фон дер Ляйен: в ЕС обсуждают экстренные меры для пограничных с Россией стран

Фото: Johanna Geron / Reuters

Страны Евросоюза начали обсуждение экстренных мер, которые могут принимать граничащие с Россией и Белоруссией государства для охраны своих границ. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам европейского саммита, передает РИА Новости.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что речь идет о Польше, Финляндии и странах Прибалтики.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза планируют принять решение о новом пакете санкций против России. По данным Politico, в рамках нового пакета антироссийских санкций предусматривается борьба с обходом предыдущих санкционных мер. При этом изначально предполагалось, что новые ограничения будут наложены и на иранскую сторону.

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      Юлия Мискевич
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