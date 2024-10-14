Стало известно о планах ЕС принять новый пакет санкций против России

Politico: страны ЕС планируют принять решение о новом пакете санкций против РФ

Страны Европейского союза (ЕС) планируют принять решение о новом пакете санкций против России. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники среди дипломатов ЕС.

Издание рассказало о планах ЕС принять новый пакет санкций против России на встрече министров иностранных дел стран объединения 14 октября. Как сообщили источники, в рамках нового пакета антироссийских санкций предусматривается борьба с обходом предыдущих санкционных мер.

Евродипломаты также рассказали о намерениях Евросоюза ввести санкции против иранских компаний. При этом Politico отмечает, что на встрече не будет главы МИД Германии Анналены Бербок.

Ранее постпредство России при Евросоюзе отказало Украине в выплате репараций. Как заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов, за кредит от Евросоюза будут расплачиваться будущие поколения украинцев.