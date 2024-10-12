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04:14, 12 октября 2024Мир

Постпредство России при Евросоюзе отказало Украине в выплате репараций

Логвинов: за кредит ЕС будут расплачиваться будущие поколения украинцев

Фото: Yves Herman / Reuters

Украина не получит репараций, которые смогла бы в случае необходимости использовать для выплаты в будущем кредита от Евросоюза в рамках разработанного им механизма кредитования Киева. Об этом заявил исполняющий обязанности постпреда России при Евросоюзе (ЕС) Кирилл Логвинов в эфире телеканала «Россия-24».

По словам дипломата, если таковых не окажется, то Украина должна будет перенаправлять на обслуживание и погашение долга средства, которые она получит в качестве военных репараций.

Ранее США назвали условие, при котором они готовы предоставить Украине кредит на 20 миллиардов долларов с погашением из замороженных активов России. США хотят, чтобы ЕС скорректировал антироссийские санкции и увеличил срок их действия, однако если Брюссель не пойдет на эти меры, Вашингтон все равно предоставит Киеву кредит, но на меньшую сумму.

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      Юлия Мискевич
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