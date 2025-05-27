Аналитик описал последствия снижения ЕС потолка цен на российскую нефть

Аналитик Демидов: Снижение потолка цен на нефть из РФ не приведет к проблемам

Последствия от снижения потолка цен зависят от того, кто их примет, полагает независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Возможный эффект от ужесточения санкций он описал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Financial Times (FT) сообщила, что Еврокомиссия при поддержке ведущих стран Европейского союза (ЕС), включая Францию, Германию и Италию, добивается резкого снижения так называемого потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель.

Если потолок цен понизит только ЕС, больших проблем не предвидится, считает аналитик. Он отметил, что единственный и самый главный результат практически всех санкций против энергетического сектора России — удорожание этих ресурсов для самого объединения.

И в этой ситуации будет точно так же по одной простой причине — потому что те, кто продает российскую нефть в Европу под видом любой другой нефти, будут закладывать новые риски. Соответственно, будут накидывать несколько долларов на каждый баррель, и платить за это будут покупатели в Евросоюзе Владимир Демидов аналитик

Эксперт допустил, что цена на нефть может вырасти на какой-то короткий промежуток времени, но только за счет желания трейдеров заработать. Реальных же причин для увеличения стоимости аналитик не увидел.

«Возможно, в течение недели российские компании потеряют небольшую прибыль, но я не вижу в этом большой проблемы. 60 долларов — это была более или менее реальная цена, из-за которой российский бизнес действительно терял деньги. 45 — это уже несерьезно, потому что 45, что 10 долларов — это уже цена, которая уже ниже того, что может быть интересно. То есть эту цену просто никто не будет соблюдать. Думаю, Евросоюз таким образом будет просто уничтожать свою силу и авторитет на рынках Юго-Восточной Азии и Большого Юга», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Последствия окажутся серьезнее, если к этим же санкциям присоединится США, убежден он. Дело в том, что у Америки в отличие от ЕС есть рычаги влияния и ресурсы, чтобы отслеживать, какая нефть является российской, а какая — нет, пояснил Демидов.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов рассказал, что снижение Евросоюзом потолка цен на российскую нефть коренным образом не повлияет на бюджет страны.

