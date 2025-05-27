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13:11, 27 мая 2025Россия

Появились кадры повреждений одного из столкнувшихся в Минводах бизнес-джетов

Опубликованы фото повреждений одного из столкнувшихся в Минводах бизнес-джетов
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Giampiero Sposito / Reuters

В сети появились первые кадры повреждений одного из бизнес-джетов, столкнувшихся в аэропорту Минеральных Вод в Ставропольском крае. Фотографии опубликовала Baza в Telegram.

На снимках видно трещину на крыле частного самолета. Другие повреждения на кадрах не заметны.

О столкновении двух бизнес-джетов в аэропорту Минвод стало известно 27 мая. Один из них, прилетевший из Москвы Legacy 600, ранее мог принадлежать бывшему российскому министру сельского хозяйства и экс-главе Краснодарского края Александру Ткачеву. На борту одного транспортного средства в момент происшествия находились три пассажира и четыре члена экипажа. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в аэропорту города Сочи пассажирский самолет сбил зайца. Как выяснилось, борт Superjet-100 выполнял рейс из израильского Тель-Авива. Воздушное судно столкнулось с животным через несколько секунд после приземления.

ЖЗЛ
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