Появились кадры повреждений одного из столкнувшихся в Минводах бизнес-джетов

Опубликованы фото повреждений одного из столкнувшихся в Минводах бизнес-джетов

В сети появились первые кадры повреждений одного из бизнес-джетов, столкнувшихся в аэропорту Минеральных Вод в Ставропольском крае. Фотографии опубликовала Baza в Telegram.

На снимках видно трещину на крыле частного самолета. Другие повреждения на кадрах не заметны.

О столкновении двух бизнес-джетов в аэропорту Минвод стало известно 27 мая. Один из них, прилетевший из Москвы Legacy 600, ранее мог принадлежать бывшему российскому министру сельского хозяйства и экс-главе Краснодарского края Александру Ткачеву. На борту одного транспортного средства в момент происшествия находились три пассажира и четыре члена экипажа. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в аэропорту города Сочи пассажирский самолет сбил зайца. Как выяснилось, борт Superjet-100 выполнял рейс из израильского Тель-Авива. Воздушное судно столкнулось с животным через несколько секунд после приземления.