В российском городе пассажирский самолет столкнулся с зайцем

Shot: Борт «Азимута» сбил зайца в сочинском аэропорту

Самолет авиакомпании «Азимут» сбил зайца в сочинском аэропорту. Внимание на инцидент в российском городе обратил Telegram-канал Shot.

Согласно информации источника, борт Superjet-100 выполнял рейс из израильского Тель-Авива. Через несколько секунд после того, как самолет коснулся земли, он столкнулся с зайцем, внезапно выскочившем на взлетно-посадочную полосу (ВПП). После этого борт направился на стоянку. Данные о повреждениях самолета в результате случившегося отсутствуют.

Ранее в мае стало известно, что пассажирский самолет «России», летевший из Оренбурга, ушел на второй круг при посадке в Санкт-Петербурге из-за лисы на ВПП. Взлетно-посадочные операции продолжили после того, как полосу осмотрели орнитолог и сотрудники аэродромной службы.