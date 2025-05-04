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15:07, 4 мая 2025Путешествия

В российском городе пассажирский самолет столкнулся с зайцем

Shot: Борт «Азимута» сбил зайца в сочинском аэропорту
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Самолет авиакомпании «Азимут» сбил зайца в сочинском аэропорту. Внимание на инцидент в российском городе обратил Telegram-канал Shot.

Согласно информации источника, борт Superjet-100 выполнял рейс из израильского Тель-Авива. Через несколько секунд после того, как самолет коснулся земли, он столкнулся с зайцем, внезапно выскочившем на взлетно-посадочную полосу (ВПП). После этого борт направился на стоянку. Данные о повреждениях самолета в результате случившегося отсутствуют.

Ранее в мае стало известно, что пассажирский самолет «России», летевший из Оренбурга, ушел на второй круг при посадке в Санкт-Петербурге из-за лисы на ВПП. Взлетно-посадочные операции продолжили после того, как полосу осмотрели орнитолог и сотрудники аэродромной службы.

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