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13:26, 27 мая 2025Бывший СССР

Лавров напомнил слова Путина об условиях для успешных переговоров

Лавров: От устранения первопричин конфликта на Украине зависит успех переговоров
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Савостьянов / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал устранение первопричин украинского конфликта условием успешного завершения конфликта и фактором, который повлияет на исход переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с коллегой из Турции Хаканом Фиданом, сообщает корреспондент «Ленты.ру», трансляция доступна на YouTube.

«Наша позиция хорошо известна, президент ее неоднократно повторял за последнее время в ходе своих выступлений. Имеется в виду, что успех переговоров будет напрямую зависеть от того, сможем ли мы во время этих переговоров устранить первопричины конфликта», — заявил министр.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на российские источники рассказало о потенциальном месте следующего раунда российско-украинских переговоров. По мнению собеседников агентства, ими могут быть Турция и страны Персидского залива.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил самого активного посредника в урегулировании украинского конфликта. Им стали Соединенные Штаты Америки.

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