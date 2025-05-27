Лавров напомнил слова Путина об условиях для успешных переговоров

Лавров: От устранения первопричин конфликта на Украине зависит успех переговоров

Президент России Владимир Путин назвал устранение первопричин украинского конфликта условием успешного завершения конфликта и фактором, который повлияет на исход переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с коллегой из Турции Хаканом Фиданом, сообщает корреспондент «Ленты.ру», трансляция доступна на YouTube.

«Наша позиция хорошо известна, президент ее неоднократно повторял за последнее время в ходе своих выступлений. Имеется в виду, что успех переговоров будет напрямую зависеть от того, сможем ли мы во время этих переговоров устранить первопричины конфликта», — заявил министр.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на российские источники рассказало о потенциальном месте следующего раунда российско-украинских переговоров. По мнению собеседников агентства, ими могут быть Турция и страны Персидского залива.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил самого активного посредника в урегулировании украинского конфликта. Им стали Соединенные Штаты Америки.

