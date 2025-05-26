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13:11, 26 мая 2025Мир

В России назвали подходящие места для российско-украинских переговоров

В России сочли подходящими для российско-украинских переговоров пять стран
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

В России сочли потенциально подходящими для российско-украинских переговоров страны Персидского залива и Турцию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Собеседники агентства назвали подходящими пять стран, среди которых Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия, Катар, Оман и Турция. Отмечается, что президент России Владимир Путин неоднократно хвалил арабские страны за их попытки посредничества в прекращении конфликта.

По словам источников, Россия не рассматривает Ватикан в качестве серьезного места для мирных переговоров с Украиной, поскольку Святой Престол является резиденцией католицизма и окружен Италией, членом НАТО и Евросоюза. Они также подчеркнули, что большинству высокопоставленных российских чиновников будет очень сложно добраться до Ватикана из-за отмены прямого авиасообщения и действующих санкций.

«Один из российских чиновников с сарказмом заметил, что лучше Ватикана может быть только Гаага — резиденция Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест Путина», — передало Reuters слова одного из собеседников.

Ранее стало известно, что Европа и Украина обсудили возможные переговоры с Россией в Женеве. Сообщалось, что в обсуждении приняли участие представители Франции, Италии, Германии и Великобритании.

До этого источник в Стамбуле высказался о подготовке нового раунда российско-украинских переговоров. По его словам, место и время их проведения еще не определены. Перед этим уточнялось, что встреча делегаций может снова пройти в Стамбуле. Ватикан при этом исключили из числа возможных площадок, в частности, по логистическим причинам.

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