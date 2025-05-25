В Стамбуле высказались о подготовке нового раунда переговоров России и Украины

РИА Новости: Место и время нового раунда переговоров РФ и Украины не определены

В Стамбуле рассказали о подготовке нового раунда переговоров между Москвой и Киевом. Слова источника в городе передает РИА Новости.

Уточняется, что место и время дипломатической встречи российской и украинской делегаций пока не определены. Другие подробности не приводятся.

Ранее стало известно, что возможной площадкой для нового раунда российско-украинских переговоров может стать Стамбул. Сообщалось, что Ватикан не рассматривается как место проведения встречи делегаций.

16 мая во дворце Долмабахче в Стамбуле состоялись первые за три года переговоры России и Украины. Российскую делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский, украинскую — министр обороны Украины Рустем Умеров.