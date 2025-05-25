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13:38, 25 мая 2025Мир

Европа и Украина обсудили переговоры с Россией на новой площадке

Repubblica: Европа и Украина обсудили возможные переговоры с Россией в Женеве
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Европа и Украина обсудили возможные переговоры с Россией на новой площадке в Женеве, Швейцария. Об этом пишет итальянская газета Repubblica.

«В связи с этим накануне шерпы основных европейских стран [Франции, Италии, Германии и Великобритании] встретились в режиме видеоконференции с главой офиса [украинского лидера] Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Они согласились с важностью организации встречи между россиянами и украинцами в Женеве», — отмечается в материале издания.

Дополнительно уточняется, что лидеры стран Запада хотят успеть провести этот раунд переговоров до саммита «Большой семерки», который пройдет в канадской Альберте 15 июня.

Ранее в пресс-службе посольства России в Швейцарии заявили, что вопрос о переговорах по Украине в Швейцарии умозрителен, так как Берн поддерживает Киев в конфликте и присоединился к антироссийским санкциям. При этом уточняется, что, помимо Конфедерации, существует набор различных площадок для возможных переговоров с Киевом. В связи с этим Россия рассматривает другие страны-участницы для организации встречи.

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